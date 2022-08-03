Ему не повезло родиться в роскошном замке. Вместе с семейкой забавных монстров юноша поселился прямо под мостовой. Изысканные костюмы ему заменила обычная коробка. Но однажды он встретил очаровательную девчушку из высшего общества — и мир вокруг изменился навсегда.

