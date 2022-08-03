Семейка монстров
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Семейка монстров

Семейка монстров (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Boxtrolls
Мультфильм, Комедия92 мин0+

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О фильме

Ему не повезло родиться в роскошном замке. Вместе с семейкой забавных монстров юноша поселился прямо под мостовой. Изысканные костюмы ему заменила обычная коробка. Но однажды он встретил очаровательную девчушку из высшего общества — и мир вокруг изменился навсегда.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейка монстров»