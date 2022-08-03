Семейка монстров (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Boxtrolls
Мультфильм, Комедия92 мин0+
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О фильме
Ему не повезло родиться в роскошном замке. Вместе с семейкой забавных монстров юноша поселился прямо под мостовой. Изысканные костюмы ему заменила обычная коробка. Но однажды он встретил очаровательную девчушку из высшего общества — и мир вокруг изменился навсегда.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ГЭРежиссёр
Грэм
Эннэбл
- ЭСРежиссёр
Энтони
Стакки
- СБАктёр
Стивен
Блум
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ММАктёр
Макс
Митчелл
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Джаред
Харрис
- Актёр
Ник
Фрост
- РААктёр
Ричард
Айоади
- ТМАктёр
Трэйси
Морган
- НФАктриса
Ника
Футтерман
- ПФАктёр
Пэт
Фрэли
- ТНПродюсер
Трэвис
Найт
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ДКХудожница
Дебора
Кук
- ЭИМонтажёр
Эди
Итиока
- ДЭОператор
Джон
Эшли Прат
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли