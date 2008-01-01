Сюжет

Искупление вины ценой собственной жизни. Уилл Смит, Вуди Харрельсон и звезда «Транса» Розарио Доусон в драме от режиссера «В погоне за счастьем».



Бен Томас страдает от трагических последствий роковой ошибки: два года назад он стал виновником аварии, в которой погибла его ж�ена и еще шестеро человек. Теперь Бен намерен спасти семь жизней, чтобы искупить вину — по крайней мере он убежден, что это освободит его от душевных терзаний. Когда очередным кандидатом на получение безвозмездной помощи становится смертельно больная девушка по имени Эмили, Бен внезапно влюбляется в нее, и это становится серьезной проблемой на пути к достижению его первоначальной цели.



Сможет ли герой услышать свое сердце и принять правильное решение? Ответ ждет вас в сентиментальной драме итальянского режиссера Габриэле Муччино «Семь жизней» — фильм 2008 смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!



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