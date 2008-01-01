Семь жизней (фильм, 2008) смотреть онлайн
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Сюжет
Искупление вины ценой собственной жизни. Уилл Смит, Вуди Харрельсон и звезда «Транса» Розарио Доусон в драме от режиссера «В погоне за счастьем».
Бен Томас страдает от трагических последствий роковой ошибки: два года назад он стал виновником аварии, в которой погибла его ж�ена и еще шестеро человек. Теперь Бен намерен спасти семь жизней, чтобы искупить вину — по крайней мере он убежден, что это освободит его от душевных терзаний. Когда очередным кандидатом на получение безвозмездной помощи становится смертельно больная девушка по имени Эмили, Бен внезапно влюбляется в нее, и это становится серьезной проблемой на пути к достижению его первоначальной цели.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Габриэле
Муччино
- Актёр
Уилл
Смит
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Майкл
Или
- Актёр
Барри
Пеппер
- ЭКАктриса
Эльпидия
Каррильо
- РЛАктриса
Робин
Ли
- ДНАктёр
Джо
Нуньес
- Актёр
Билл
Смитрович
- ТКАктёр
Тим
Келлехер
- ГНСценарист
Грант
Нипорте
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- Продюсер
Джеймс
Ласситер
- Продюсер
Уилл
Смит
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- АДАктёр дубляжа
Анатолий
Дубанов
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ХУМонтажёр
Хьюз
Уинборн
- ФЛОператор
Филипп
Ле Сурд
- АМКомпозитор
Анхело
Мильи