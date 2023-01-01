Сегодня увольнения не будет
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Сегодня увольнения не будет

Сегодня увольнения не будет (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

8.71958, Сегодня увольнения не будет
Триллеры, Драмы46 мин0+

Сюжет

Во время земельных работ бригада коммунального хозяйства обнаруживает немецкий склад боеприпасов, оставшийся со времен войны. 30 тонн взрывчатки пролежали в земле 15 лет. По инструкции разминировать нельзя — к ним и прикасаться опасно. Но и взрывать невозможно — вокруг жилые кварталы. Дело поручают группе капитана Галича. К 10 утра следующего дня все население эвакуируют за черту города, а в зловещем котловане семь человек начинают игру со смертью.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сегодня увольнения не будет»

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