Сегодня увольнения не будет (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Во время земельных работ бригада коммунального хозяйства обнаруживает немецкий склад боеприпасов, оставшийся со времен войны. 30 тонн взрывчатки пролежали в земле 15 лет. По инструкции разминировать нельзя — к ним и прикасаться опасно. Но и взрывать невозможно — вокруг жилые кварталы. Дело поручают группе капитана Галича. К 10 утра следующего дня все население эвакуируют за черту города, а в зловещем котловане семь человек начинают игру со смертью.



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