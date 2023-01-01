Сегодня увольнения не будет (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
8.71958, Сегодня увольнения не будет
Триллеры, Драмы46 мин0+
Сюжет
Во время земельных работ бригада коммунального хозяйства обнаруживает немецкий склад боеприпасов, оставшийся со времен войны. 30 тонн взрывчатки пролежали в земле 15 лет. По инструкции разминировать нельзя — к ним и прикасаться опасно. Но и взрывать невозможно — вокруг жилые кварталы. Дело поручают группе капитана Галича. К 10 утра следующего дня все население эвакуируют за черту города, а в зловещем котловане семь человек начинают игру со смертью.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АГРежиссёр
Александр
Гордон
- АТРежиссёр
Андрей
Тарковский
- АААктёр
Алексей
Алексеев
- ПЛАктёр
Петр
Любешкин
- ОМАктёр
Олег
Мокшанцев
- ВМАктёр
Владимир
Маренков
- ИКАктёр
Игорь
Косухин
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Станислав
Любшин
- АСАктёр
Анатолий
Смирнов
- НГАктриса
Нина
Головина
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- АГСценарист
Александр
Гордон
- ИМСценарист
Ирина
Маховая
- АТСценарист
Андрей
Тарковский
- СПХудожник
Семен
Петерсон
- ЛБОператор
Лев
Бунин