Счастливчик (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.32012, The Lucky One
Драмы, Мелодрамы96 мин12+
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Сюжет
Морской пехотинец Логан Тибо сумел остаться в живых после трех военных миссий в Ираке. Своим талисманом он считает фото, которое всегда носит с собой — на нем совершенно незнакомая ему женщина. По возвращении в Северную Каролину Тибо решает разыскать ее.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СХРежиссёр
Скотт
Хикс
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актриса
Тейлор
Шиллинг
- Актриса
Блайт
Даннер
- РСАктёр
Райли
Стюарт
- ДРАктёр
Джей
Р. Фергюсон
- АЛАктёр
Адам
ЛеФевр
- РХАктёр
Роберт
Хэйес
- Актёр
Джо
Крест
- РДАктёр
Расселл
Дархэм Комегис
- УФСценарист
Уилл
Феттерс
- НССценарист
Николас
Спаркс
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- КХПродюсер
Керри
Хейсен
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- МПАктёр дубляжа
Михаил
Песоцкий
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- МАКомпозитор
Марк
Айшем