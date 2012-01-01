Счастливчик (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Морской пехотинец Логан Тибо сумел остаться в живых после трех военных миссий в Ираке. Своим талисманом он считает фото, которое всегда носит с собой — на нем совершенно незнакомая ему женщина. По возвращении в Северную Каролину Тибо решает разыскать ее.





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