Счастливчик
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Счастливчик

Счастливчик (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.32012, The Lucky One
Драмы, Мелодрамы96 мин12+

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Сюжет

Морской пехотинец Логан Тибо сумел остаться в живых после трех военных миссий в Ираке. Своим талисманом он считает фото, которое всегда носит с собой — на нем совершенно незнакомая ему женщина. По возвращении в Северную Каролину Тибо решает разыскать ее.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливчик»

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