Самый счастливый сезон
Wink
Фильмы
Самый счастливый сезон
8.42020, Happiest Season
Драмы, Комедии97 мин18+

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Самый счастливый сезон (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Харпер собирается провести Рождество у родителей и познакомить их со своей второй половиной. Только вот на месте у нее не хватает решимости признаться, что приехавшая с ней Эбби — ее избранница. Героиня сообщает родным, что они лишь подруги, тем самым подрывая доверие своей девушки. Ведь именно в праздники Эбби собиралась сделать Харпер предложение.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb