Самый счастливый сезон (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Харпер собирается провести Рождество у родителей и познакомить их со своей второй половиной. Только вот на месте у нее не хватает решимости признаться, что приехавшая с ней Эбби — ее избранница. Героиня с�ообщает родным, что они лишь подруги, тем самым подрывая доверие своей девушки. Ведь именно в праздники Эбби собиралась сделать Харпер предложение.



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