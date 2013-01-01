Самолеты (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Анимационный фильм «Самолеты» 2013 года — работа Disneytoon Studios. Картина стала спин-оффом известной диснеевской франшизы «Тачки».
Самолет Дасти Полейполе трудится в сельском хозяйстве, обрабатывая угодья о�т паразитов. Работа полезная, но мечтает кукурузник о другом — стать участником престижных кругосветных авиагонок. Одна проблема: Дасти панически боится высоты. Впрочем, старый военный самолет Шкипер и не таких зеленых салаг натаскивал. Истребитель берется за, казалось бы, невыполнимое дело и готовит Дасти к самому важному полету в его жизни.
«Самолеты» — мультфильм, который следует проверенной формуле «Тачек», но при этом имеет и собственное лицо. Неплохой юмор, яркие запоминающиеся герои — такое может понравиться не только детям, но и взрослым.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- КХРежиссёр
Клэй
Холл
- Актёр
Дейн
Кук
- СКАктёр
Стейси
Кич
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- ДЛАктриса
Джулия
Луи-Дрейфус
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- Актёр
Роджер
Крэйг Смит
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- КХСценарист
Клэй
Холл
- БГСценарист
Бобс
Гэннауэй
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- Актёр дубляжа
Константин
Крюков
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- Актриса дубляжа
Нонна
Гришаева
- РЛХудожник
Райан
Л. Карлсон
- ДММонтажёр
Джереми
Милтон
- ММКомпозитор
Марк
Манчина