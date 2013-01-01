Самолеты
Wink
Детям
Самолеты
9.12013, Planes
Мультфильм, Семейный88 мин0+

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Самолеты (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Анимационный фильм «Самолеты» 2013 года — работа Disneytoon Studios. Картина стала спин-оффом известной диснеевской франшизы «Тачки».

Самолет Дасти Полейполе трудится в сельском хозяйстве, обрабатывая угодья от паразитов. Работа полезная, но мечтает кукурузник о другом — стать участником престижных кругосветных авиагонок. Одна проблема: Дасти панически боится высоты. Впрочем, старый военный самолет Шкипер и не таких зеленых салаг натаскивал. Истребитель берется за, казалось бы, невыполнимое дело и готовит Дасти к самому важному полету в его жизни.

«Самолеты» — мультфильм, который следует проверенной формуле «Тачек», но при этом имеет и собственное лицо. Неплохой юмор, яркие запоминающиеся герои — такое может понравиться не только детям, но и взрослым.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самолеты»