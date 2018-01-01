Wink
Самолеты: Огонь и вода 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Самолеты: Огонь и вода 3D»

Режиссёры

Бобс Гэннауэй

Bobs Gannaway
Режиссёр

Актёры

Дейн Кук

Dane Cook
АктёрDusty Crophopper
Эд Харрис

Ed Harris
АктёрBlade Ranger
Джули Боуэн

Julie Bowen
АктрисаLil' Dipper
Кертис Армстронг

Curtis Armstrong
АктёрMaru
Джон Майкл Хиггинс

John Michael Higgins
АктёрCad
Хэл Холбрук

Hal Holbrook
Актёр
Уэс Стьюди

Wes Studi
АктёрWindlifter
Брэд Гэррет

Brad Garrett
АктёрChug
Тери Хэтчер

Teri Hatcher
АктрисаDottie
Стейси Кич

Stacy Keach
АктёрSkipper

Сценаристы

Бобс Гэннауэй

Bobs Gannaway
Сценарист

Продюсеры

Феррелл Баррон

Ferrell Barron
Продюсер

Актёры дубляжа

Константин Крюков

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Анна Ардова

Актриса дубляжа
Денис Ясик

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа

Художники

Тоби Уилсон

Toby Wilson
Художник

Монтажёры

Дэн Молина

Dan Molina
Монтажёр

Композиторы

Марк Манчина

Mark Mancina
Композитор