Самолеты: Огонь и вода 3D
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Самолеты: Огонь и вода 3D

Самолеты: Огонь и вода 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Planes: Fire and Rescue 3D
Мультфильм, Семейный80 мин18+

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О фильме

Самолетик Дасти, который стал уже легендой воздушных гонок, вскоре узнает, что он не может больше участвовать в скоростных воздушных гонках. Дасти ищет себе новое занятие. Узнав, насколько тяжела и опасна работа пожарной авиации, Дасти хочет стать спасателем.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самолеты: Огонь и вода 3D»