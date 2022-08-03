Самолеты: Огонь и вода 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Planes: Fire and Rescue 3D
Мультфильм, Семейный80 мин18+
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О фильме
Самолетик Дасти, который стал уже легендой воздушных гонок, вскоре узнает, что он не может больше участвовать в скоростных воздушных гонках. Дасти ищет себе новое занятие. Узнав, насколько тяжела и опасна работа пожарной авиации, Дасти хочет стать спасателем.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- БГРежиссёр
Бобс
Гэннауэй
- Актёр
Дейн
Кук
- Актёр
Эд
Харрис
- ДБАктриса
Джули
Боуэн
- КААктёр
Кертис
Армстронг
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- УСАктёр
Уэс
Стьюди
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- СКАктёр
Стейси
Кич
- БГСценарист
Бобс
Гэннауэй
- ФБПродюсер
Феррелл
Баррон
- Актёр дубляжа
Константин
Крюков
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Анна
Ардова
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Ясик
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ТУХудожник
Тоби
Уилсон
- ДММонтажёр
Дэн
Молина
- ММКомпозитор
Марк
Манчина