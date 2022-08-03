Самолетик Дасти, который стал уже легендой воздушных гонок, вскоре узнает, что он не может больше участвовать в скоростных воздушных гонках. Дасти ищет себе новое занятие. Узнав, насколько тяжела и опасна работа пожарной авиации, Дасти хочет стать спасателем.

