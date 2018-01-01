Wink
Сахара
Актёры и съёмочная группа фильма «Сахара»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сахара»

Режиссёры

Брек Эйснер

Breck Eisner
Режиссёр

Актёры

Мэттью Макконахи

Matthew McConaughey
АктёрDirk Pitt
Пенелопа Крус

Penélope Cruz
АктрисаEva Rojas (в титрах: Penelope Cruz)
Стив Зан

Steve Zahn
АктёрAl Giordino
Уильям Х. Мэйси

William H. Macy
АктёрAdmiral Sandecker
Делрой Линдо

Delroy Lindo
АктёрCarl
Ленни Джеймс

Lennie James
АктёрGeneral Zateb Kazim
Патрик Мэлахайд

Patrick Malahide
АктёрAmbassador Polidori
Марк Аспиналл

Mark Aspinall
АктёрLawyer
Рэки Айола

Rakie Ayola
АктрисаMrs. Nwokolo
Кристофер Белло

Christopher Bello
АктёрTrain Driver

Сценаристы

Томас Дин Доннелли

Thomas Dean Donnelly
Сценарист
Джошуа Оппенхаймер

Joshua Oppenheimer
Сценарист
Джон С. Ричардс

John C. Richards
Сценарист
Джеймс В. Харт

James V. Hart
Сценарист

Продюсеры

Стефани Остин

Stephanie Austin
Продюсер
Ховард Болдуин

Howard Baldwin
Продюсер
Мэйс Нойфельд

Mace Neufeld
Продюсер
Марк Альбела

Mark Albela
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Алексей Иващенко

Актёр дубляжа
Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа

Художники

Джиллз Мастерс

Giles Masters
Художник
Анна Б. Шеппард

Anna B. Sheppard
Художница
Анна Пиннок

Anna Pinnock
Художница

Операторы

Шеймас МакГарви

Seamus McGarvey
Оператор

Композиторы

Клинт Мэнселл

Clint Mansell
Композитор