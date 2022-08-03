Сахара
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Сахара

Сахара (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.12005, Sahara
Боевик, Приключения119 мин12+

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О фильме

Неистребимая жажда приключений толкает Дирка Пита в одну из самых опасных областей Западной Африки. Поиск несметных сокровищ Нила сопровождается страшной тайной — засекреченный «корабль смерти» повинен в гибели людей…

Страна
США, Испания, Франция, Великобритания, Германия
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сахара»