Сахара (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.12005, Sahara
Боевик, Приключения119 мин12+
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О фильме
Неистребимая жажда приключений толкает Дирка Пита в одну из самых опасных областей Западной Африки. Поиск несметных сокровищ Нила сопровождается страшной тайной — засекреченный «корабль смерти» повинен в гибели людей…
СтранаСША, Испания, Франция, Великобритания, Германия
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Брек
Эйснер
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Стив
Зан
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Делрой
Линдо
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- Актёр
Патрик
Мэлахайд
- МААктёр
Марк
Аспиналл
- Актриса
Рэки
Айола
- КБАктёр
Кристофер
Белло
- ТДСценарист
Томас
Дин Доннелли
- ДОСценарист
Джошуа
Оппенхаймер
- ДССценарист
Джон
С. Ричардс
- ДВСценарист
Джеймс
В. Харт
- СОПродюсер
Стефани
Остин
- ХБПродюсер
Ховард
Болдуин
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- МАПродюсер
Марк
Альбела
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДМХудожник
Джиллз
Мастерс
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл