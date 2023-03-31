С мячом в Британию (фильм, 2019) смотреть онлайн

О легендарном турне советского футбольного клуба «Динамо» (Москва) по Великобритании в 1945 году. Две победы, две ничьи, общая разница мячей 19-9 в пользу «Динамо». Ошеломительный результат, повергший в шок не только Британские острова, но и весь мир.



