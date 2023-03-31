С мячом в Британию (фильм, 2019) смотреть онлайн

С мячом в Британию
8.52019, С мячом в Британию
Документальный, Спортивный88 мин6+

О фильме

О легендарном турне советского футбольного клуба «Динамо» (Москва) по Великобритании в 1945 году. Две победы, две ничьи, общая разница мячей 19-9 в пользу «Динамо». Ошеломительный результат, повергший в шок не только Британские острова, но и весь мир.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Документальный
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

