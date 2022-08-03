Может ли идеальная жизнь в считанные секунды превратиться в ад? Криминальный триллер, рассказывающий о том, как мало мы знаем даже о самых близких людях.



Слим работала официанткой, пока не вышла замуж за мужчину своей мечты. Митч — прекрасная партия, харизматичный и обеспеченный мужчина. Однако спустя несколько лет счастливого брака идиллия рушится. Слим узнает, что муж ей изменяет, и намеревается уйти. Но Митч не готов так просто отпустить жену: он начинает угрожать ей и их маленькой дочери Грейс. Слим в отчаянии; она все-таки находит способ сбежать, но люди Митча преследуют ее повсюду. Благодаря помощи близких ей удается переехать и купить новый дом. Слим меняет внешность и учится боевым искусствам, надеясь, что этот навык ей не пригодится. Но ее муж привык получать то, что хочет, и готов пойти на все… Сможет ли Слим отстоять свою свободу и начать новую жизнь?



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