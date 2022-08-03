С меня хватит (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
Может ли идеальная жизнь в считанные секунды превратиться в ад? Криминальный триллер, рассказывающий о том, как мало мы знаем даже о самых близких людях.
Слим работала официанткой, пока не вышла замуж за мужчину своей мечты. Митч — прекрасная партия, харизматичный и обеспеченный мужчина. Однако спустя несколько лет счастливого брака идиллия рушится. Слим узнает, что муж ей изменяет, и намеревается уйти. Но Митч не готов так просто отпустить жену: он начинает угрожать ей и их маленькой дочери Грейс. Слим в отчаянии; она все-таки находит способ сбежать, но люди Митча преследуют ее повсюду. Благодаря помощи близких ей удается переехать и купить новый дом. Слим меняет внешность и учится боевым искусствам, надеясь, что этот навык ей не пригодится. Но ее муж привык получать то, что хочет, и готов пойти на все… Сможет ли Слим отстоять свою свободу и начать новую жизнь?
Дженнифер Лопес в жизнеутверждающем боевике «С меня хватит» — фильм 2002 смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- БКАктёр
Билли
Кэмпбелл
- ТААктриса
Тесса
Аллен
- Актриса
Джульетт
Льюис
- ДФАктёр
Дэн
Футтерман
- Актёр
Ноа
Уайли
- ФУАктёр
Фред
Уорд
- КМАктёр
Кристофер
Мехер
- ДКАктриса
Джанет
Кэрролл
- БКАктёр
Билл
Коббс
- НКСценарист
Николас
Казан
- Продюсер
Роб
Кауэн
- Продюсер
Ирвин
Уинклер
- ДКПродюсер
Джинни
Ким
- Продюсер
Э.
Беннетт Уолш
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АМАктриса дубляжа
Александра
Матвеева
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ЭМХудожник
Эндрю
Мензес
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- РШМонтажёр
Рик
Шэйн
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд