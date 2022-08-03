Рождество на двоих (фильм, 2019) смотреть онлайн

Когда после тяжелой болезни теряешь частицу себя, вернуть вкус к жизни поможет только чудо. «Рождество на двоих» — нежная рождественская мелодрама со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк. Занесенный снегом Лондон, случайная встреча и искры чувств творят чудеса.



Кейт, мечтающая стать певицей, работает эльфом в рождественском магазине, но ее сердце закрыто для радости после перенесенного год назад заболевания. Встреча с загадочным Томом, чьи взгляды и забота пробуждают в ней забытое желание жить, меняет все. Романтические прогулки по украшенным улочкам столицы Британии наполнены нежностью и верой в лучшее. Благодаря Тому Кейт вспоминает, какой классной она когда-то была, и их связь становится для уставшей постоянно грустить девушки путеводной звездой.



«Рождество на двоих» — фильм о любви, что исцеляет душу, и праздничном чуде в сердце Лондона под волшебные мелодии Джорджа Майкла.

