Ронин (фильм, 1998) смотреть онлайн
Сюжет
Хотя холодная война давно закончена, тайные наемники, чьи навыки в слежке, шпионаже и силовых схватках буквально легендарны, остаются востребованными при новом мировом порядке и всегда находят высокооплачиваемую работу. Некий таинственный клиент собирает в Париже команду таких «платных оперативников», известных как «Ронины», для похищения сверхсекретного портфеля. Вскоре выясняется, что это, на первый взгляд простое, задание почти невыполнимо: та же цена обещана за тот же портфель еще нескольким нелегальным группам. Чтобы справиться с работой, бывший агент ЦРУ по кличке «Сэм» и его наспех сколоченный отряд должны делать то, чего им не приходилось делать никогда раньше: довериться друг другу...
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Информация
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джон
Франкенхаймер
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Жан
Рено
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актёр
Шон
Бин
- ССАктёр
Скипп
Саддат
- МЛАктёр
Микаэль
Лонсдаль
- ЯТАктёр
Ян
Тржиска
- Актёр
Джонатан
Прайс
- РПАктёр
Рон
Перкинс
- ДМСценарист
Дэвид
Мэмет
- ФМПродюсер
Фрэнк
Манкузо мл.
- ЭУПродюсер
Этель
Уинант
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- МРХудожница
Мэй
Рут
- ЭГМонтажёр
Энтони
Гиббс
- РФОператор
Робер
Фресс
- ЭККомпозитор
Элиа
Кмирал