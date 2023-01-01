Рокки (фильм, 1976) смотреть онлайн
9.51976, Rocky
Драмы114 мин18+
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Сюжет
Кто такой Рокки Бальбоа? — это человек-легенда, застенчивый, но чрезвычайно упрямый и талантливый боксер, который не щадил себя и поднялся с самого дна на вершину славы. Своим обаянием он завоевывает сердца миллионов, а кровавыми поединками шокирует даже профессионалов.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Джон
Г. Эвилдсен
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актриса
Талия
Шайр
- Актёр
Берт
Янг
- Актёр
Карл
Уэзерс
- Актёр
Бёрджесс
Мередит
- ТДАктёр
Тэйер
Дэвид
- ДСАктёр
Джо
Спинелл
- ДГАктёр
Джимми
Гамбина
- ББАктёр
Билл
Болдуин
- АСАктёр
Аль
Сильвани
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- Продюсер
Роберт
Чартофф
- ДКПродюсер
Джин
Кирквуд
- Продюсер
Ирвин
Уинкле�р
- ДХХудожник
Джеймс
Х. Спенсер
- СКМонтажёр
Скотт
Конрад
- РХМонтажёр
Ричард
Хэлси
- ДКОператор
Джеймс
Крейб
- БККомпозитор
Билл
Конти