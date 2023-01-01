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Рокки

Рокки (фильм, 1976) смотреть онлайн

9.51976, Rocky
Драмы114 мин18+

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Сюжет

Кто такой Рокки Бальбоа? — это человек-легенда, застенчивый, но чрезвычайно упрямый и талантливый боксер, который не щадил себя и поднялся с самого дна на вершину славы. Своим обаянием он завоевывает сердца миллионов, а кровавыми поединками шокирует даже профессионалов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рокки»

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