Рокки (фильм, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

Кто такой Рокки Бальбоа? — это человек-легенда, застенчивый, но чрезвычайно упрямый и талантливый боксер, который не щадил себя и поднялся с самого дна на вершину славы. Своим обаянием он завоевывает сердца миллионов, а кровавыми поединками шокирует даже профессионалов.



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