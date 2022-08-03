Рокки 5 (фильм, 1990) смотреть онлайн

Порою чтобы вернуть себя, нужно все потерять. Драматический фильм «Рокки 5» рассказывает о том, чего не добиться силой и поставленными ударами.



После боя с Иваном Драго Рокки Бальбоа узнает, что из-за старых травм больше не сможет выходить на ринг. Вскоре из-за предательства бухгалтера он теряет состояние, и вместе с семьей вынужденно возвращается в старый район Филадельфии, где начинал путь в спорте. Но покой не для него: в жизни Бальбоа появляется молодой и дерзкий боксер Томми Ганн, в котором Рокки видит себя в молодости. Он становится для парня наставником, тренером, почти отцом — но слава меняет Томми, и он отворачивается от своего учителя.



Если вам близка тема отцовства и вы знаете, что такое утраты, смотреть «Рокки 5» будет особенно интересно. Фильм напомнит, что болезненное падение — лишь повод подняться и стать еще сильнее.

