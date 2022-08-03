Рокки 5 (фильм, 1990) смотреть онлайн
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О фильме
Порою чтобы вернуть себя, нужно все потерять. Драматический фильм «Рокки 5» рассказывает о том, чего не добиться силой и поставленными ударами.
После боя с Иваном Драго Рокки Бальбоа узнает, что из-за старых травм больше не сможет выходить на ринг. Вскоре из-за предательства бухгалтера он теряет состояние, и вместе с семьей вынужденно возвращается в старый район Филадельфии, где начинал путь в спорте. Но покой не для него: в жизни Бальбоа появляется молодой и дерзкий боксер Томми Ганн, в котором Рокки видит себя в молодости. Он становится для парня наставником, тренером, почти отцом — но слава меняет Томми, и он отворачивается от своего учителя.
Если вам близка тема отцовства и вы знаете, что такое утраты, смотреть «Рокки 5» будет особенно интересно. Фильм напомнит, что болезненное падение — лишь повод подняться и стать еще сильнее.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Г. Эвилдсен
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актриса
Талия
Шайр
- Актёр
Берт
Янг
- ССАктёр
Сэйдж
Сталлоне
- Актёр
Бёрджесс
Мередит
- ТМАктёр
Томми
Моррисон
- Актёр
Ричард
Гант
- ТБАктёр
Тони
Бертон
- ДГАктёр
Джимми
Гамбина
- ДШАктриса
Делия
Шеппард
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- Продюсер
Роберт
Чартофф
- СДПродюсер
Сюзанн
ДеЛорентис
- МСПродюсер
Майкл
С. Глик
- ТМПродюсер
Тони
Мунафо
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- Монтажёр
Джон
Г. Эвилдсен
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- МНМонтажёр
Майкл
Н. Нью
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- БККомпозитор
Билл
Конти