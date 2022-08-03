Рокки 2 (фильм, 1979) смотреть онлайн
О фильме
Опустить руки и сдаться — проще всего на свете, но Рокки Бальбоа никогда не искал легких путей. Драматический фильм «Рокки 2» продолжает историю парня из Филадельфии, который однажды вышел на ринг против чемпиона мира и чуть не стал легендой.
После изнурительного боя с Аполло Кридом, Рокки решает закончить с боксом. Мужчина планирует посвятить себя семье. Но слава оказалась мимолетной, а деньги, полученные за поединок, быстро закончились. Тем временем Крид, уязвленный критикой и сомнениями в своей победе, бросает Рокки публичный вызов — реванш, который должен расставить все по местам. Бальбоа колеблется, но когда на кону оказываются его гордость, любовь к Адриане и будущее их ребенка, вновь выходит на ринг.
Смотреть «Рокки 2» будет интересно как поклонникам таланта Сильвестра Сталлоне, так и тем, кто любит кино, в котором герой борется не только с соперником, но и с собой.
- Режиссёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Карл
Уэзерс
- Актриса
Талия
Шайр
- Актёр
Бёрджесс
Мередит
- Актёр
Берт
Янг
- ТБАктёр
Тони
Бертон
- ДСАктёр
Джо
Спинелл
- ЛГАктёр
Леонард
Гейнс
- СМАктриса
Сильвия
Милс
- ФМАктёр
Фрэнк
Макрей
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- Продюсер
Роберт
Чартофф
- АЧПродюсер
Артур
Чобаниан
- Продюсер
Ирвин
Уинклер
- ССМонтажёр
Стэнфорд
С. Аллен
- ББОператор
Билл
Батлер
- БККомпозитор
Билл
Конти