Рога (фильм, 2013) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Чтобы узнать человеческие секреты, главному герою предстоит перевоплотиться в дьявола. Дэниел Рэдклифф в фэнтезийном хорроре о юноше с рогами.
Иг Перриш переживает личную трагедию: недавно его девушку нашли убитой, и парень не может справиться с утратой. Напившись до беспамятства, он внезапно просыпается изменившимся. Правда, не во взглядах на мир, а в собственном облике: у Ига появляются рога. Однако на этом странности не заканчиваются: вместе с ними парень получает странную силу влияния на других людей. Теперь любой в его присутствии выдает самые потаенные свои мысли, поступки и воспоминания. Иг решает воспользоваться этими способностями, чтобы отыскать убийцу любимой.
Окажутся ли рога даром или проклятием? Узнайте в мрачном триллере по роману Джо Хилла — фильм «Рога» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Ажа
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Макс
Мингелла
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- Актриса
Келли
Гарнер
- Актёр
Джеймс
Римар
- ККАктриса
Кэтлин
Куинлэн
- Актриса
Хизер
Грэм
- Актёр
Дэвид
Морс
- МААктёр
Майкл
Адамуэйт
- ДХСценарист
Джо
Хилл
- Продюсер
Александр
Ажа
- Продюсер
Риза
Азиз
- КШПродюсер
Кэти
Шульман
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- БМонтажёр
Бакстер
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- Композитор
Робин
Кудер