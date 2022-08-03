Чтобы узнать человеческие секреты, главному герою предстоит перевоплотиться в дьявола. Дэниел Рэдклифф в фэнтезийном хорроре о юноше с рогами.



Иг Перриш переживает личную трагедию: недавно его девушку нашли убитой, и парень не может справиться с утратой. Напившись до беспамятства, он внезапно просыпается изменившимся. Правда, не во взглядах на мир, а в собственном облике: у Ига появляются рога. Однако на этом странности не заканчиваются: вместе с ними парень получает странную силу влияния на других людей. Теперь любой в его присутствии выдает самые потаенные свои мысли, поступки и воспоминания. Иг решает воспользоваться этими способностями, чтобы отыскать убийцу любимой.



Окажутся ли рога даром или проклятием? Узнайте в мрачном триллере по роману Джо Хилла — фильм «Рога» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

