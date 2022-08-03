Рога и копыта. Быкмен и крособой|Лучший друг коровы (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Back at the Barnyard
Мультфильм, Семейный22 мин12+
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О фильме
Отис — беззаботный бычок, любящий петь, танцевать и прикалываться над людьми, которые даже и не подозревают, какая жизнь на самом деле царит на скотном дворе.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Салливан
- ТГРежиссёр
Тодд
Граймс
- МГРежиссёр
Майк
Гасауэй
- ДГАктёр
Джеффри
Гарсиа
- КХАктёр
Крис
Хардвик
- ККАктёр
Кэм
Кларк
- РПАктёр
Роб
Полсен
- ТИАктёр
Тино
Инсана
- ЛБАктриса
Ли-Эллин
Бейкер
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- ДИАктёр
Дом
Иррера
- МБАктриса
Мария
Бэмфорд
- СОАктёр
Стив
Одекерк
- СОСценарист
Стив
Одекерк
- ТШСценарист
Том
Шеппард
- СОПродюсер
Стив
Одекерк
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ФАХудожник
Филип
А. Круден
- НСМонтажёр
Ник
Симотас
- ДЛМонтажёр
Джон
Лаус
- ГМКомпозитор
Гай
Мун