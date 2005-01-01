Роботы (фильм, 2005) смотреть онлайн

Действие мультфильма разворачивается в мире, населенном исключительно роботами. Как и в мире людей у них есть своя социальная лестница, свои герои и изгои. Молодой гений из низших слоев Родни мечтает сделать мир роботов лучше. Но на его пути стоит ведущий дизайнер роботов Биг Велд.



