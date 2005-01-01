Роботы (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Действие мультфильма разворачивается в мире, населенном исключительно роботами. Как и в мире людей у них есть своя социальная лестница, свои герои и изгои. Молодой гений из низших слоев Родни мечтает сделать мир роботов лучше. Но на его пути стоит ведущий дизайнер роботов Биг Велд.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КУРежиссёр
Крис
Уэдж
- КСРежиссёр
Карлос
Салдана
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Мэл
Брукс
- ПААктриса
Пола
Абдул
- ХБАктриса
Холли
Берри
- ЛБАктриса
Люсиль
Блисс
- Актёр
Терри
Брэдшоу
- Актёр
Джим
Бродбент
- АБАктриса
Аманда
Байнс
- ДКАктёр
Дрю
Кэри
- ЛГСценарист
Лауэлл
Ганц
- БМСценарист
Бабалу
Мэндел
- ДЛСценарист
Дэвид
Линдси-Эбейр
- ДДПродюсер
Джерри
Дэвис
- ДСПродюсер
Джон
С. Донкин
- УДПродюсер
Уильям
Джойс
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Стиллавин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ММАктриса дубляжа
Маргарита
Митрофанова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- СМХудожник
Стив
Мартино
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл