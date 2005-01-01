Роботы (фильм, 2005) смотреть онлайн

Роботы
Роботы

8.12005, Robots
Мультфильм, Фантастика86 мин0+

О фильме

Действие мультфильма разворачивается в мире, населенном исключительно роботами. Как и в мире людей у них есть своя социальная лестница, свои герои и изгои. Молодой гений из низших слоев Родни мечтает сделать мир роботов лучше. Но на его пути стоит ведущий дизайнер роботов Биг Велд.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

