Что делать, если ты один из последних представителей своего вида? Ехать в Бразилию, конечно же. «Рио» — мультфильм 2011 года — рассказывает о приключениях попугая, который променял спокойную сытую жизнь на приключения и не прогадал.



Голубчик живет в уютной клетке посреди Миннесоты и в клюв не дует. Еда — вовремя, игрушек — вдоволь, опасностей — никаких. Но заезжий ученый сообщает, что наш герой — последний оставшийся в живых самец голубых ара, а в Бразилии его ждет последняя самка Жемчужинка. А раз так — нужно ехать в Рио-де-Жанейро поднимать попугайную демографию. И не то чтобы Голубчик очень этого хотел, но дело есть дело. Вот только легким и беззаботным это путешествие, увы, не будет.



Яркий и веселый, как самба, анимационный фильм, тем не менее, говорит со зрителями и на серьезные темы. Если вы любите попугаев, уморительные шутки и истории о дружбе и любви, смотреть мультфильм «Рио» — то, что орнитолог прописал.

