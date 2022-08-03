РИО (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Что делать, если ты один из последних представителей своего вида? Ехать в Бразилию, конечно же. «Рио» — мультфильм 2011 года — рассказывает о приключениях попугая, который променял спокойную сытую жизнь на приключения и не прогадал.
Голубчик живет в уютной клетке посреди Миннесоты и в клюв не дует. Еда — вовремя, игрушек — вдоволь, опасностей — никаких. Но заезжий ученый сообщает, что наш герой — последний оставшийся в живых самец голубых ара, а в Бразилии его ждет последняя самка Жемчужинка. А раз так — нужно ехать в Рио-де-Жанейро поднимать попугайную демографию. И не то чтобы Голубчик очень этого хотел, но дело есть дело. Вот только легким и беззаботным это путешествие, увы, не будет.
Яркий и веселый, как самба, анимационный фильм, тем не менее, говорит со зрителями и на серьезные темы. Если вы любите попугаев, уморительные шутки и истории о дружбе и любви, смотреть мультфильм «Рио» — то, что орнитолог прописал.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Музыка
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- КСРежиссёр
Карлос
Салдана
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актёр
Джейми
Фокс
- УААктёр
Уилл
Ай Эм
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- КДАктриса
Карен
Дишер
- КПАктёр
Карлос
Понсе
- ДЛАктёр
Джордж
Лопес
- Актёр
Джемейн
Клемент
- ДФАктёр
Джейсон
Фриккионе
- ДВСценарист
Джеффри
Вентимилья
- СХСценарист
Сэм
Харпер
- БАПродюсер
Брюс
Андерсон
- ДСПродюсер
Джон
С. Донкин
- КУПродюсер
Крис
Уэдж
- Актёр дубляжа
Павел
Деревянко
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шилина
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Колесников
- АДАктёр дубляжа
Аркадий
Джем
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ТКХудожник
Томас
Кардон
- ГХМонтажёр
Гарри
Хитнер
- РФОператор
Ренато
Фалькао
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл