Рэмбо: Последняя кровь (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.12019, Rambo: Last Blood
Боевики, Триллеры96 мин18+
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Сюжет
Поседевший Джон Рэмбо ведет тихую жизнь на ферме давней подруги семьи, помогая женщине воспитывать внучку Габриэллу. Он воспринимает девушку как родственницу, поэтому когда она попадает в серьезную передрягу, Рэмбо вновь берет в руки оружие и выходит на тропу мести обидчикам Габриэллы.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Адриан
Грюнберг
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актриса
Пас
Вега
- СПАктёр
Серхио
Перис-Менчета
- АБАктриса
Адриана
Барраса
- ИМАктриса
Ивет
Монреаль
- ДКАктр�иса
Джени
Ким
- ХКАктёр
Хоакин
Косио
- ПЛАктёр
Паскасио
Лопес
- Актёр
Оскар
Хаэнада
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- ДГСценарист
Дэн
Гордон
- ДМСценарист
Дэвид
Морелл
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- АВПродюсер
Аллен
Ван Дам
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ЭИХудожник
Эдуардо
Идальго мл.
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер