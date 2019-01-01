Рэмбо: Последняя кровь
Wink
Фильмы
Рэмбо: Последняя кровь

Рэмбо: Последняя кровь (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.12019, Rambo: Last Blood
Боевики, Триллеры96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Поседевший Джон Рэмбо ведет тихую жизнь на ферме давней подруги семьи, помогая женщине воспитывать внучку Габриэллу. Он воспринимает девушку как родственницу, поэтому когда она попадает в серьезную передрягу, Рэмбо вновь берет в руки оружие и выходит на тропу мести обидчикам Габриэллы.

Рэмбо: Последняя кровь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Всё