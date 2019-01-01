Рэмбо: Последняя кровь (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Поседевший Джон Рэмбо ведет тихую жизнь на ферме давней подруги семьи, помогая женщине воспитывать внучку Габриэллу. Он воспринимает девушку как родственницу, поэтому когда она попадает в серьезную передрягу, Рэмбо вновь берет в руки оружие и выходит на тропу мести обидчикам Габриэллы.



Рэмбо: Последняя кровь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.