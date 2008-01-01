Рэмбо 4 (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Вьетнамский ветеран Джон Рэмбо ведет уединенный образ жизни на окраине Бангкока. Уставший от борьбы и кровопролития, скрываясь от проблем, он селится в небольшом доме у реки и проводит дни, ремонтируя старые лодки и катера. Однако судьба вновь заставляет его взяться за оружие...



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