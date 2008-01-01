Рэмбо 4
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Рэмбо 4

Рэмбо 4 (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.02008, Rambo
Боевики87 мин18+

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Сюжет

Вьетнамский ветеран Джон Рэмбо ведет уединенный образ жизни на окраине Бангкока. Уставший от борьбы и кровопролития, скрываясь от проблем, он селится в небольшом доме у реки и проводит дни, ремонтируя старые лодки и катера. Однако судьба вновь заставляет его взяться за оружие...

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рэмбо 4»

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