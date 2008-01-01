Рэмбо 4 (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.02008, Rambo
Боевики87 мин18+
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Сюжет
Вьетнамский ветеран Джон Рэмбо ведет уединенный образ жизни на окраине Бангкока. Уставший от борьбы и кровопролития, скрываясь от проблем, он селится в небольшом доме у реки и проводит дни, ремонтируя старые лодки и катера. Однако судьба вновь заставляет его взяться за оружие...
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- ММАктёр
Мэттью
Мэрсден
- ГМАктёр
Грэм
Мактавиш
- РГАктёр
Рейнальдо
Гальегос
- ДЛАктёр
Джэйк
Ла Ботц
- ТКАктёр
Тим
Кан
- ММАктёр
Манг
Манг Хим
- Актёр
Пол
Шульц
- КПАктёр
Камерон
Пирсон
- АМСценарист
Арт
Монтерастелли
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- ДМСценарист
Дэвид
Морелл
- Продюсер
Ави
Лернер
- ККПродюсер
Кевин
Кинг Темплтон
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ШАМонтажёр
Шон
Албертсон
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер