Рекрут (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.72003, The Recruit
Боевик, Мелодрама110 мин12+
О фильме
Джеймс Клэйтон вовсе не мечтал о карьере шпиона. Но соблазн узнать правду о таинственном исчезновении в 1990 году своего отца — секретного агента, заставляет его завербоваться в ЦРУ. Новоиспеченный рекрут неплохо проходит один тест за другим, однако задания становятся все изощреннее.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Дональдсон
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- ГМАктёр
Гэбриел
Махт
- КМАктёр
Кеннет
Митчелл
- МРАктёр
Майк
Рилба
- РЛАктёр
Рон
Лиа
- КПАктёр
Карл
Прюнер
- ДКАктриса
Джини
Колледжа
- ДЛАктриса
Дженни
Ливайн
- РТСценарист
Роджер
Таун
- Сценарист
Курт
Уиммер
- МГСценарист
Митч
Глейзер
- ДЭПродюсер
Джефф
Эппл
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт