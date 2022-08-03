Рекрут
Рекрут (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.72003, The Recruit
Боевик, Мелодрама110 мин12+

О фильме

Джеймс Клэйтон вовсе не мечтал о карьере шпиона. Но соблазн узнать правду о таинственном исчезновении в 1990 году своего отца — секретного агента, заставляет его завербоваться в ЦРУ. Новоиспеченный рекрут неплохо проходит один тест за другим, однако задания становятся все изощреннее.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рекрут»