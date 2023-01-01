Разрушитель (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Demolition Man
Фантастика110 мин18+
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О фильме
В 2032 году насилие практически исчезло с улиц благополучного Лос-Анджелеса. У полиции на вооружении нет ничего, кроме дубинок, да и их стражи порядка уже разучились применять по назначению. Поэтому побег из крио-тюрьмы самого опасного преступника XX века Саймона Феникса грозит обернуться нешуточной катастрофой. Чтобы поймать Феникса, власти размораживают такого же жестокого полицейского из прошлого Джона Спартана, который покажет размякшим копам будущего, как надо эффективно бороться с преступностью, заодно превратив в руины половину города.
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СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МБРежиссёр
Марко
Брамбилла
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- Актриса
Сандра
Буллок
- НХАктёр
Найджел
Хоторн
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- Актёр
Боб
Гантон
- ГШАк�тёр
Гленн
Шэдикс
- Актёр
Дэнис
Лири
- ГЛАктёр
Гранд
Л. Буш
- ПСАктёр
Пэт
Скиппер
- ПМСценарист
Питер
М. Ленков
- ДУСценарист
Дэниэл
Уотерс
- МЛПродюсер
Майкл
Леви
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ПКПродюсер
Пит
Каталано
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- УПХудожник
Уолтер
П. Мартишиус
- БРХудожник
Боб
Рингвуд
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- АТОператор
Алекс
Томсон
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь