Разрушитель (фильм, 1993) смотреть онлайн

В 2032 году насилие практически исчезло с улиц благополучного Лос-Анджелеса. У полиции на вооружении нет ничего, кроме дубинок, да и их стражи порядка уже разучились применять по назначению. Поэтому побег из крио-тюрьмы самого опасного преступника XX века Саймона Феникса грозит обернуться нешуточной катастрофой. Чтобы поймать Феникса, власти размораживают такого же жестокого полицейского из прошлого Джона Спартана, который покажет размякшим копам будущего, как надо эффективно бороться с преступностью, заодно превратив в руины половину города.



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