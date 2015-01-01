Разрушение HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Demolition
Драмы, Комедии96 мин18+
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Сюжет
Когда банкир Дэвис узнал, что его жена мертва, он захотел купить шоколадный батончик в торговом автомате, но тот оказался сломан. Переживая горе, Дэвис начинает крушить дом, мебель, машину, строчить жалобы в обслуживающую торговые автоматы фирму. А в письмах он… рассказывает историю своей люб�ви. Скоро ему отвечает Карен, менеджер компании, но сможет ли она спасти Дэвиса из эмоциональной пропасти?..
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Джуда
Льюис
- Актёр
С.Дж.
Уилсон
- ПДАктриса
Полли
Дрэйпер
- МКАктёр
Мэлаки
Клири
- ДМАктриса
Дебра
Монк
- ХЛАктриса
Хезер
Линд
- УМАктёр
Уасс
М. Стивенс
- Продюсер
Лайан
Халфон
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Трент
Лакинбилл
- МСПродюсер
Молли
Смит
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ММАктёр дубляжа
Михаил
Маневич
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- РКХудожник
Роберт
Ковелман
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле
- ИБОператор
Ив
Беланже