Разрушение HD
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Разрушение HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Demolition
Драмы, Комедии96 мин18+

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Сюжет

Когда банкир Дэвис узнал, что его жена мертва, он захотел купить шоколадный батончик в торговом автомате, но тот оказался сломан. Переживая горе, Дэвис начинает крушить дом, мебель, машину, строчить жалобы в обслуживающую торговые автоматы фирму. А в письмах он… рассказывает историю своей любви. Скоро ему отвечает Карен, менеджер компании, но сможет ли она спасти Дэвиса из эмоциональной пропасти?..

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разрушение HD»

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