Разлом Сан-Андреас (фильм, 2015) смотреть онлайн

Зрелищный фильм-катастрофа «Разлом Сан-Андреас» 2015 года покажет вам, насколько страшной может быть природная катастрофа.



Пилот спасательного вертолета Рэй Гейнс привык работать там, куда другие не рискнули бы и шагнуть. Когда в Калифорнии происходит чудовищное землетрясение, за минуты стирающее города в пыль, первое, о чем думает мужчина: нужно отыскать и спасти дочь. Вместе с бывшей женой Эммой Рэй отправляется в самый центр пострадавшего штата Калифорния. А в этом время сейсмолог Лоуренс Хейс выясняет, что будущие подземные толчки могут оказаться еще более разрушительными.



«Разлом Сан-Андреас» — фильм для тех, кто любит блокбастеры со спецэффектами, динамичным сюжетом и сильной эмоциональной составляющей. Это кино о мощи природы и о людях, которые, несмотря на хаос вокруг, не теряют надежды.

