Разлом Сан-Андреас (фильм, 2015) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Зрелищный фильм-катастрофа «Разлом Сан-Андреас» 2015 года покажет вам, насколько страшной может быть природная катастрофа.
Пилот спасательного вертолета Рэй Гейнс привык работать там, куда другие не рискнули бы и шагнуть. Когда в Калифорнии происходит чудовищное землетрясение, за минуты стирающее города в пыль, первое, о чем думает мужчина: нужно отыскать и спасти дочь. Вместе с бывшей женой Эммой Рэй отправляется в самый центр пострадавшего штата Калифорния. А в этом время сейсмолог Лоуренс Хейс выясняет, что будущие подземные толчки могут оказаться еще более разрушительными.
«Разлом Сан-Андреас» — фильм для тех, кто любит блокбастеры со спецэффектами, динамичным сюжетом и сильной эмоциональной составляющей. Это кино о мощи природы и о людях, которые, несмотря на хаос вокруг, не теряют надежды.
Рейтинг
- БПРежиссёр
Брэд
Пейтон
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актриса
Александра
Даддарио
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- Актёр
Пол
Джаматти
- ХДАктёр
Хьюго
Джонстон-Барт
- АПАктёр
Арт
Паркинсон
- УЮАктёр
Уилл
Юн Ли
- Актриса
Кайли
Миноуг
- ККСценарист
Карлтон
Кьюз
- АФСценарист
Андре
Фабрицио
- ДПСценарист
Джереми
Пассмор
- Продюсер
Бо
Флинн
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- МПХудожник
Мэттью
Путленд
- ЧРХудожник
Чарли
Реваи
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- ЛТХудожница
Лиза
Томпсон
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- СЙОператор
Стив
Йедлин
- ЭЛКомпозитор
Эндрю
Локингтон