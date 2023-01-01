Биография

Кайли Миноуг — австралийская певица, актриса, композитор, продюсер, режиссер, сценарист и автор песен. Родилась в Мельбурне 28 мая 1968 года. С детства Кайли интересовалась музыкой и танцами. В конце 80-х она начала музыкальную карьеру, выпустив свой первый альбом Kylie, который имел большой успех и принес певице популярность по всему миру. Позднее Миноуг записывала песни в дуэте с такими звездами, как Ник Кейв, Робби Уильямс, Джейсон Донован, Дуа Липа. За свою карьеру Кайли выпустила 16 студийных альбомов, получила множество наград и номинаций. Кайли Миноуг впервые появилась на киноэкране в возрасте девяти лет, получив роль вместо своей младшей сестры, которая тоже пришла на пробы. В 1986 году актрису ждал первый успех после роли в австралийской мелодраме «Соседи». В начале нулевых Баз Лурман пригласил актрису в мюзикл «Мулен Руж» на роль Зеленой феи. Среди работ актрисы стоит отметить такие рейтинговые ленты, как «Доктор Кто», «Разлом Сан-Андреас», «20 000 дней на Земле», «Призраки», «Галавант».