Разлом Сан-Андреас HD

Разлом Сан-Андреас HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, San Andreas
Боевик, Драма109 мин12+

О фильме

На Калифорнию обрушивается мощное землетрясение, в результате которого гибнут сотни людей и образовывается огромная трещина в земле. Во всеобщем хаосе главному герою Рэю предстоит отыскать свою дочь. Он отправляется в смертельно опасное путешествие через весь штат…

Страна
США, Австралия, Канада
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разлом Сан-Андреас HD»