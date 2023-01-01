Разборки в маленьком Токио (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Они - лос-анджелесские полицейские, которые перемежают удары с попаданием в газетные заголовки, во время Разборки в маленьком Токио. Герой Дольфа Лундгрена - мускулистый американский самурай, сведущий в восточных традициях. Герой Брэндона Ли - «деревенский увалень», которому предстоит немало драк. Им двоим придется круто на войне против японской наркомафии Лос-Анджелеса.



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