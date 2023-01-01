Разборки в маленьком Токио (фильм, 1991) смотреть онлайн
9.21991, Showdown in Little Tokyo
Боевики, Комедии75 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Они - лос-анджелесские полицейские, которые перемежают удары с попаданием в газетные заголовки, во время Разборки в маленьком Токио. Герой Дольфа Лундгрена - мускулистый американский самурай, сведущий в восточных традициях. Герой Брэндона Ли - «деревенский увалень», которому предстоит немало драк. Им двоим придется круто на войне против японской наркомафии Лос-Анджелеса.
Разборки в маленьком Токио смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МЛРежиссёр
Марк
Л. Лестер
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Брэндон
Ли
- КТАктёр
Кэри-Хироюки
Тагава
- ТКАктриса
Тиа
Каррере
- ТОАктёр
Тосиро
Обата
- ФТАктёр
Филип
Тан
- РКАктёр
Родни
Кагеяма
- Актёр
Эрни
Лайвли
- РГАктриса
Рене
Гриффин
- РААктёр
Рид
Асато
- СГСценарист
Стивен
Глэнц
- МЛПродюсер
Марк
Л. Лестер
- ДСПродюсер
Джон
С. Бродерик
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ВКАктёр дубляжа
Вадим
Курков
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- БРХудожник
Билл
Ри
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- Оператор
Марк
Ирвин
- ДМКомпозитор
Дэвид
Майкл Фрэнк