Район № 9 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Более 20 лет назад инопланетяне установили первый контакт с Землей. Люди были готовы ко всему — от враждебного вторжения до невероятного технологического прорыва. Ни того, ни другого не произошло. Пришельцы оказались беженцами со своей собственной планеты, и пока мировое сообщество решало, ч�то с ними делать дальше, для них был организован временный лагерь в южноафриканском Районе N9.



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