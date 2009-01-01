Район № 9
Wink
Фильмы
Район № 9

Район № 9 (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.92009, District 9
Фантастика107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Более 20 лет назад инопланетяне установили первый контакт с Землей. Люди были готовы ко всему — от враждебного вторжения до невероятного технологического прорыва. Ни того, ни другого не произошло. Пришельцы оказались беженцами со своей собственной планеты, и пока мировое сообщество решало, что с ними делать дальше, для них был организован временный лагерь в южноафриканском Районе N9.

Район № 9 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Район № 9»

Всё