Район № 9 (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.92009, District 9
Фантастика107 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Более 20 лет назад инопланетяне установили первый контакт с Землей. Люди были готовы ко всему — от враждебного вторжения до невероятного технологического прорыва. Ни того, ни другого не произошло. Пришельцы оказались беженцами со своей собственной планеты, и пока мировое сообщество решало, ч�то с ними делать дальше, для них был организован временный лагерь в южноафриканском Районе N9.
Район № 9 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Нил
Бломкамп
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- ДКАктёр
Джейсон
Коуп
- НБАктриса
Натали
Болтт
- ССАктриса
Сильвен
Страйк
- ЭМАктриса
Элизабет
Мкандави
- ДСАктёр
Джон
Самнер
- УААктёр
Уильям
Аллен Янг
- НБАктёр
Ник
Блейк
- МБАктёр
Морена
Буса Сесатса
- ДДАктёр
Дэвид
Джеймс
- ВХАктриса
Ванесса
Хэйвуд
- МГАктёр
Мандла
Гадука
- КНАктёр
Кеннет
Нкоси
- ЮХАктёр
Юджин
Хумбанйива
- ЛМАктёр
Луис
Маннаар
- Сценарист
Нил
Бломкамп
- ТТСценарист
Тэрри
Татчелл
- ККПродюсер
Кэролинн
Каннингэм
- Продюсер
Питер
Джексон
- Продюсер
Билл
Блок
- Продюсер
Филиппа
Бойенс
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- ВКАктёр дубляжа
Виталий
Крылов
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Кон�цевич
- МБХудожник
Майкл
Берг
- ЭРХудожница
Эмилия
Ру
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- ГПХудожник
Гай
Потгитер
- ДКМонтажёр
Джулиан
Кларк
- ТООператор
Трент
Опалок