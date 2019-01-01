Рассвет
Wink
Фильмы
Рассвет

Рассвет (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Рассвет
Ужасы, Триллеры93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Двадцатилетняя Света пытается разобраться в загадочном самоубийстве старшего брата и узнаeт, что в детстве он вместе с матерью состоял в секте, поклонявшейся Демону Сна. Вскоре девушка сама начинает видеть странные сны наяву и отправляется за помощью в НИИ сомнологии. Что ждет героиню?

Рассвет смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рассвет»

Всё