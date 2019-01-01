Рассвет (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Двадцатилетняя Света пытается разобраться в загадочном самоубийстве старшего брата и узнаeт, что в детстве он вместе с матерью состоял в секте, поклонявшейся Демону Сна. Вскоре девушка сама начинает видеть странные сны наяву и отправляется за помощью в НИИ сомнологии. Что ждет героиню?



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