Рассвет (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Рассвет
Ужасы, Триллеры93 мин18+
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Сюжет
Двадцатилетняя Света пытается разобраться в загадочном самоубийстве старшего брата и узнаeт, что в детстве он вместе с матерью состоял в секте, поклонявшейся Демону Сна. Вскоре девушка сама начинает видеть странные сны наяву и отправляется за помощью в НИИ сомнологии. Что ждет героиню?
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Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ПСРежиссёр
Павел
Сидоров
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- АДАктриса
Александра
Дроздова
- Актёр
Александр
Молочников
- Актриса
Анна
Слю
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актриса
Анастасия
Куимова
- Актёр
Валерий
Кухарешин
- МПАктёр
Мирослав
Пенцов
- ЕКАктёр
Евгений
Колядинцев
- ЕКСценарист
Евгений
Колядинцев
- ВСПродюсер
Владислав
Северцев
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- ААПродюсер
Алена
Алпацкая
- СКПродюсер
Светлана
Кабанова
- ЕЦХудожница
Евгения
Царько