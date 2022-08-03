Расплата
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Расплата

Расплата (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.92010, The Debt
Триллер, Драма108 мин18+

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О фильме

Растянувшееся на тридцать лет преследование нацистского доктора, ставившего бесчеловечные эксперименты на людях, становится невыносимой мукой для трех агентов. Они упустили его и хранили тайну годами.

Страна
Израиль, Великобритания, США, Венгрия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Расплата»