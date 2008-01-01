Пылающая равнина (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.12008, The Burning Plain
Драмы, Криминал102 мин18+
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Сюжет
Сильвия страдает от грехов прошлого… Юная Марианна пытается спасти разбитую вдребезги любовь своих родителей… Джина и Ник пылают в страсти тайного порочного романа… Как переплетаются нити жизней этих людей, разделенных во времени и пространстве?
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ГАРежиссёр
Гильермо
Арриага
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актриса
Ким
Бейсингер
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- ДПАктёр
Дж.Д.
Пардо
- ХМАктёр
Хосе
Мария Яспик
- ТИАктриса
Тесса
Иа
- ДПАктёр
Дэниэл
Пино
- Актриса
Робин
Танни
- Актёр
Джон
Корбетт
- ГАСценарист
Гильермо
Арриага
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- РАПродюсер
Рэй
Анджелик
- Продюсер
Марк
Бутан
- НВХудожник
Нэйтон
Вэйн
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- ОРКомпозитор
Омар
Родригес-Лопес
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер