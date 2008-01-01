Пылающая равнина (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Сильвия страдает от грехов прошлого… Юная Марианна пытается спасти разбитую вдребезги любовь своих родителей… Джина и Ник пылают в страсти тайного порочного романа… Как переплетаются нити жизней этих людей, разделенных во времени и пространстве?



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