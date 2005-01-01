Путь Карлито 2: Восхождение к власти (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Carlito's Way: Rise to Power
Боевики, Драмы89 мин18+
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Сюжет
Попав под влияние могущественного и жестокого «дна» Нью-Йорка, он оказывается в замкнутом кругу алчности и возмездия. Поддерживаемый двумя своими собратьями по преступной деятельности Карлито должен стать главной фигурой испанского Гарлема.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Актёр
Джей
Эрнандес
- МВАктёр
Марио
Ван Пиблз
- Актёр
Луис
Гусман
- Ш’Актёр
Шон
’Пи Дидди’ Комбс
- Актёр
Майкл
Келли
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- ЖДАктриса
Жаклин
ДеСантис
- Актёр
Берт
Янг
- МГАктёр
Мтуме
Гант
- Актёр
Доменик
Ломбардоцци
- ЭТСценарист
Эдвин
Торрес
- МБПродюсер
Мартин
Брегман
- БДПродюсер
Бо
Дитл
- НРПродюсер
Ник
Рейнс
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- АХОператор
Адам
Холендер
- ДДКомпозитор
Джо
Д�елия