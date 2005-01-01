Путь Карлито 2: Восхождение к власти (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Попав под влияние могущественного и жестокого «дна» Нью-Йорка, он оказывается в замкнутом кругу алчности и возмездия. Поддерживаемый двумя своими собратьями по преступной деятельности Карлито должен стать главной фигурой испанского Гарлема.



Путь Ка�рлито 2: Восхождение к власти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.