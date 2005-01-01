Путь Карлито 2: Восхождение к власти
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Путь Карлито 2: Восхождение к власти

Путь Карлито 2: Восхождение к власти (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Carlito's Way: Rise to Power
Боевики, Драмы89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Попав под влияние могущественного и жестокого «дна» Нью-Йорка, он оказывается в замкнутом кругу алчности и возмездия. Поддерживаемый двумя своими собратьями по преступной деятельности Карлито должен стать главной фигурой испанского Гарлема.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Путь Карлито 2: Восхождение к власти»

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