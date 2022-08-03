Псы под прикрытием (фильм, 2018) смотреть онлайн

Псы под прикрытием
9.42018, Show Dogs
Комедия, Криминал88 мин6+

О фильме

Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником – говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Криминал
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.0 IMDb