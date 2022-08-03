Псы под прикрытием (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником – говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Криминал
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.0 IMDb
- Режиссёр
Раджа
Госнелл
- Актёр
Уилл
Арнетт
- ЛАктёр
Лудакрис
- Актриса
Наташа
Лионн
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ДСАктриса
Джордин
Спаркс
- ГИАктёр
Габриэль
Иглесиас
- ШОАктёр
Шакил
О’Нил
- Актёр
Алан
Камминг
- ОЧАктёр
Омар
Чапарро
- Актёр
Андерс
Холм
- МХСценарист
Марк
Хаймен
- ДНПродюсер
Дипак
Наяр
- Актёр дубляжа
Гарик
Харламов
- Актриса дубляжа
Кристина
Асмус
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- ДФМонтажёр
Дэвид
Фриман
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра