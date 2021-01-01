7.92021, Last Night in Soho
Драмы, Ужасы112 мин18+
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Прошлой ночью в Сохо (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Увлеченная модой и ретро провинциалка Томасин приезжает в Лондон учиться на дизайнера. Не прижившись в общежитии, она начинает снимать комнату в старом доме. В первую же ночь там, Томасин видит невероятно ре�алистичный сон о событиях любимых ей 1960-х. Это история певицы Сэнди, которая пытается пробиться в шоу-бизнес. И его закулисье становится всe мрачнее с каждым новым сном Томасин.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Эдгар
Райт
- Актриса
Томасин
Маккензи
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- Актёр
Мэтт
Смит
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- Актриса
Дайана
Ригг
- РТАктриса
Рита
Ташингэм
- АКАктриса
Айми
Кассеттари
- КМАктёр
Колин
Мейс
- МААктёр
Майкл
Аджао
- СКАктриса
Синнёве
Карлсен
- КУСценарист
Кристи
Уилсон-Кернс
- Сценарист
Эдгар
Райт
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Ёла
Санько
- ПММонтажёр
Пол
Мачлисс
- ЧДОператор
Чон
Джон-хун