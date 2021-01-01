Прошлой ночью в Сохо
Wink
Фильмы
Прошлой ночью в Сохо
7.92021, Last Night in Soho
Драмы, Ужасы112 мин18+

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Прошлой ночью в Сохо (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Увлеченная модой и ретро провинциалка Томасин приезжает в Лондон учиться на дизайнера. Не прижившись в общежитии, она начинает снимать комнату в старом доме. В первую же ночь там, Томасин видит невероятно реалистичный сон о событиях любимых ей 1960-х. Это история певицы Сэнди, которая пытается пробиться в шоу-бизнес. И его закулисье становится всe мрачнее с каждым новым сном Томасин.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прошлой ночью в Сохо»

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