Прошлой ночью в Сохо (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Увлеченная модой и ретро провинциалка Томасин приезжает в Лондон учиться на дизайнера. Не прижившись в общежитии, она начинает снимать комнату в старом доме. В первую же ночь там, Томасин видит невероятно ре�алистичный сон о событиях любимых ей 1960-х. Это история певицы Сэнди, которая пытается пробиться в шоу-бизнес. И его закулисье становится всe мрачнее с каждым новым сном Томасин.



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