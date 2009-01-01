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Прошлой ночью в Нью-Йорке

Прошлой ночью в Нью-Йорке (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Last Night
Мелодрамы88 мин18+

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Сюжет

Молодожены Майкл и Джоанна — красивы, успешны, живут в огромной квартире центра Манхэттена, но всего одна ночь заставит их усомниться друг в друге… За день до нее на вечеринке Джоанне всего на мгновение покажется, что Майкл неравнодушен к симпатичной Лауре, своей новой сотруднице, с которой ему предстоит отправиться в командировку…

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Информация

Страна
Франция, США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прошлой ночью в Нью-Йорке»

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