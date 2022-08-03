Прошлой ночью в Нью-Йорке (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Last Night
Мелодрама88 мин18+
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О фильме
Молодожены Майкл и Джоанна — красивы, успешны, живут в огромной квартире центра Манхэттена, но всего одна ночь заставит их усомниться друг в друге… За день до нее на вечеринке Джоанне всего на мгновение покажется, что Майкл неравнодушен к симпатичной Лауре, своей новой сотруднице, с которой ему предстоит отправиться в командировку…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МТРежиссёр
Мэсси
Таджедин
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актёр
Гийом
Кане
- Актриса
Ева
Мендес
- ГДАктёр
Гриффин
Данн
- Актёр
Энсон
Маунт
- ДЭАктёр
Дэниэл
Эрик Голд
- СЭАктёр
Скотт
Эдсит
- СРАктриса
Стефани
Романов
- СМАктёр
Стефен
Мэйлер
- МТСценарист
Мэсси
Таджедин
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- МТПродюсер
Мэсси
Таджедин
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- РКХудожник
Роберт
Ковелман
- ПДОператор
Питер
Диминг
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл