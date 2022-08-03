Прошлой ночью в Нью-Йорке (фильм, 2009) смотреть онлайн

Молодожены Майкл и Джоанна — красивы, успешны, живут в огромной квартире центра Манхэттена, но всего одна ночь заставит их усомниться друг в друге… За день до нее на вечеринке Джоанне всего на мгновение покажется, что Майкл неравнодушен к симпатичной Лауре, своей новой сотруднице, с которой ему предстоит отправиться в командировку…

