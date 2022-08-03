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Проклятие (фильм, 2004) смотреть онлайн

7.42004, The Grudge
Ужасы87 мин18+

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О фильме

Американский ремейк японского хоррора о проклятии, настигающем обитателей одного особенного дома.

На протяжении многих лет все, кто попадает в дом 44 по Рэйберн-драйв, сходят с ума и совершают убийства. Медсестра Фиона Лэндер сбегает оттуда, но проклятие настигает ее и в США: она убивает мужа и маленькую дочь, а затем и себя. Один из детективов, расследующих дело, заходит в дом, теряет рассудок и попадает в психбольницу. Агенты по недвижимости, пытающиеся продать проклятое здание, тоже погибают. Страшные вещи происходят и с пожилой парой, купившей дом спустя время, как и со следователем, которого они наняли. Наконец туда переезжает одинокая девушка-детектив с маленьким сыном. Малдун уверена, что никакого проклятия нет, а если и есть — она сумеет защититься... Постигнет ли новых жителей дома 44 такая же печальная судьба или никакого «вируса одержимости» на самом деле нет?

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Страна
США, Япония
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие»