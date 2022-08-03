Проклятие (фильм, 2004) смотреть онлайн
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О фильме
Американский ремейк японского хоррора о проклятии, настигающем обитателей одного особенного дома.
На протяжении многих лет все, кто попадает в дом 44 по Рэйберн-драйв, сходят с ума и совершают убийства. Медсестра Фиона Лэндер сбегает оттуда, но проклятие настигает ее и в США: она убивает мужа и маленькую дочь, а затем и себя. Один из детективов, расследующих дело, заходит в дом, теряет рассудок и попадает в психбольницу. Агенты по недвижимости, пытающиеся продать проклятое здание, тоже погибают. Страшные вещи происходят и с пожилой парой, купившей дом спустя время, как и со следователем, которого они наняли. Наконец туда переезжает одинокая девушка-детектив с маленьким сыном. Малдун уверена, что никакого проклятия нет, а если и есть — она сумеет защититься... Постигнет ли новых жителей дома 44 такая же печальная судьба или никакого «вируса одержимости» на самом деле нет?
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Рейтинг
- ТСРежиссёр
Такаси
Симидзу
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- ДБАктёр
Джейсон
Бер
- УМАктёр
Уильям
Мапотер
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- КСАктриса
КаДи
Стрикленд
- ГЗАктриса
Грейс
Забриски
- Актёр
Билл
Пуллман
- РБАктриса
Роза
Блази
- ТРАктёр
Тед
Рэйми
- РИАктёр
Рё
Исибаси
- СССценарист
Стивен
Саско
- ТССценарист
Такаси
Симидзу
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- Продюсер
Роб
Таперт
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- КЯХудожница
Кёко
Яути
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- ХЯОператор
Хидэо
Ямамото
- Композитор
Кристофер
Янг