Американский ремейк японского хоррора о проклятии, настигающем обитателей одного особенного дома.



На протяжении многих лет все, кто попадает в дом 44 по Рэйберн-драйв, сходят с ума и совершают убийства. Медсестра Фиона Лэндер сбегает оттуда, но проклятие настигает ее и в США: она убивает мужа и маленькую дочь, а затем и себя. Один из детективов, расследующих дело, заходит в дом, теряет рассудок и попадает в психбольницу. Агенты по недвижимости, пытающиеся продать проклятое здание, тоже погибают. Страшные вещи происходят и с пожилой парой, купившей дом спустя время, как и со следователем, которого они наняли. Наконец туда переезжает одинокая девушка-детектив с маленьким сыном. Малдун уверена, что никакого проклятия нет, а если и есть — она сумеет защититься... Постигнет ли новых жителей дома 44 такая же печальная судьба или никакого «вируса одержимости» на самом деле нет?



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