Проклятие моей матери (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Проклятие моей матери» – семейная комедия о взаимоотношениях между родителями и детьми, точнее взрослым сыном и его матерью, которая никак не желает понять, что ее ребенок давно вырос. Смотрите фильм «Проклятие моей матери» онлайн без регистрации.
Молодой и талантливый химик Энди Брюстер (Сет Роген) изобрел новое уникальное чистящее средство, которое облегчит заботу по дому многим хозяйкам. Он делает на эту новинку большие ставки – мечтает наконец-то разбогатеть и стать узнаваемым. Но сначала этот продукт надо разрекламировать! Но как? Недолго думая, Энди решает отправится в рекламный тур по стране, чтобы подробнее рассказать про эту новинку. А чтобы в поездке ему не стало скучно, приглашает свою мать составить ему компанию. Джойс Брюстер (Барбара Стрейзанд) – одинокая женщина – с удовольствием принимает предложение сына. Тем более что у нее свои планы на это турне. Энди даже представить себе не может, какие «ужасы» стараниями мамы ждут его в этой поездке. Сможет ли молодой ученый «пережить» навязчивую заботу своей матери? Сможет ли мать понять, что сын стал зрелым мужчиной?
Фильм «Проклятие моей матери» – возможность родителям и детям посмотреть на себя со стороны и понять, что любовь и вмешательство в личную жизнь друг друга совсем не синонимы.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Энн
Флетчер
- БСАктриса
Барбра
Стрейзанд
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Бретт
Каллен
- ЛСАктриса
Лорна
Скотт
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актриса
Эри
Грейнор
- КУАктриса
Кейси
Уилсон
- Актриса
Кэти
Нэджими
- ММАктриса
Мириам
Маргулис
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- Продюсер
Эван
Голдберг
- Продюсер
Джон
Голдвин
- Продюсер
Лорн
Майклз
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- ДИМонтажёр
Дана
И. Глауберман
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек