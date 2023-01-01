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Прохиндиада, или бег на месте
Актёры и съёмочная группа фильма «Прохиндиада, или бег на месте»

Актёры и съёмочная группа фильма «Прохиндиада, или бег на месте»

Режиссёры

Виктор Трегубович

Виктор Трегубович

Режиссёр

Актёры

Александр Калягин

Александр Калягин

АктёрСан Саныч Любомудров
Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

АктрисаЕкатерина Ивановна
Татьяна Догилева

Татьяна Догилева

АктрисаМарина
Ирина Дымченко

Ирина Дымченко

АктрисаНаташа
Виктор Зозулин

Виктор Зозулин

АктёрВиктор Викторович
Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

АктёрМихаил Михайлович
Владимир Сошальский

Владимир Сошальский

АктёрТимофей Тимофеевич
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов

Актёр
Николай Исполатов

Николай Исполатов

АктёрПлатон
Игорь Нефедов

Игорь Нефедов

АктёрСлавик

Сценаристы

Анатолий Гребнев

Анатолий Гребнев

Сценарист

Продюсеры

Владимир Калиш

Владимир Калиш

Продюсер

Художники

Галина Антипина

Галина Антипина

Художница

Операторы

Валерий Мюльгаут

Валерий Мюльгаут

Оператор

Композиторы

Алексей Рыбников

Алексей Рыбников

Композитор