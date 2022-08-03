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Прогулка

Прогулка (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.22015, The Walk
Драма, Триллер118 мин18+

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О фильме

История о том, как французский канатоходец Филипп Пети отважился совершить легендарный трюк — пройти без страховки по канату, натянутому между небоскребами в Нью-Йорке.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прогулка»