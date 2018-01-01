Wink
Пробуждая мертвецов
Актёры и съёмочная группа фильма «Пробуждая мертвецов»

Режиссёры

Кит Гордон

Keith Gordon
Режиссёр

Актёры

Билли Крудап

Billy Crudup
АктёрFielding Pierce
Дженнифер Коннелли

Jennifer Connelly
АктрисаSarah Williams
Хэл Холбрук

Hal Holbrook
Актёр
Молли Паркер

Molly Parker
АктрисаJuliet Beck
Джанет Мактир

Janet McTeer
АктрисаCaroline Pierce
Пол Хипп

Paul Hipp
АктёрDanny Pierce
Сандра О

Sandra Oh
АктрисаKim
Джон Кэрролл Линч

John Carroll Lynch
АктёрFather Mileski
Стенли Андерсон

Stanley Anderson
АктёрFielding's Father
Билл Хаугланд

Bill Haugland
Актёр

Сценаристы

Скотт Спенсер

Scott Spencer
Сценарист

Продюсеры

Кит Гордон

Keith Gordon
Продюсер
Стюарт Клейнман

Stuart Kleinman
Продюсер
Линда Рейсман

Linda Reisman
Продюсер
Джоди Фостер

Jodie Foster
Продюсер

Художники

Рени Эйприл

Renée April
Художница

Монтажёры

Джефф Вишенград

Jeff Wishengrad
Монтажёр

Операторы

Том Ричмонд

Tom Richmond
Оператор

Композиторы

Скотт Шилдс

Scott Shields
Композитор