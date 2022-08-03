Призрак в доспехах (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.52017, Ghost in the Shell
Фантастика, Криминал102 мин18+
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О фильме
Когда-то майора Миру Киллиан спасли от гибели и превратили в идеального киберсолдата. Теперь над миром нависла угроза в лице террористов, способных проникать в сознание людей и контролировать их, и только майору Киллиан под силу их остановить.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Руперт
Сандерс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Пилу
Асбек
- Актёр
Такеши
Китано
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актёр
Майкл
Питт
- ЧХАктёр
Чинь
Хань
- ДСАктриса
Дануся
Самал
- ЛРАктёр
Ласарус
Ратуэре
- ЮИАктёр
Ютака
Идзумихара
- ТМАктёр
Таванда
Маниймо
- МССценарист
Масамунэ
Сиро
- ДМСценарист
Джэми
Мосс
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- Продюсер
Стивен
Пол
- РАПродюсер
Рэй
Анджелик
- Продюсер
Ари
Арад
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Тягичев
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мишутин
- СБХудожник
Саймон
Брайт
- БХХудожник
Бен
Хокер
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- ЭПХудожник
Эрик
Польсвартек
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- БРМонтажёр
Билли
Рич
- НСМонтажёр
Нил
Смит
- ДХОператор
Джесс
Холл
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл