Призрак в доспехах
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Призрак в доспехах

Призрак в доспехах (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.52017, Ghost in the Shell
Фантастика, Криминал102 мин18+

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О фильме

Когда-то майора Миру Киллиан спасли от гибели и превратили в идеального киберсолдата. Теперь над миром нависла угроза в лице террористов, способных проникать в сознание людей и контролировать их, и только майору Киллиан под силу их остановить.

Страна
США, Канада, Гонконг, Китай, Индия
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак в доспехах»