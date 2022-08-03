Призрачный гонщик (фильм, 2007) смотреть онлайн

Адреналин, инфернальная эстетика и рок-н-ролл — как вам такое сочетание? В боевике «Призрачный гонщик», основанном на одноименном персонаже вселенной Marvel Comics, Николас Кейдж в одной из лучших своих ролей жмет на газ в поисках ответов на вечные вопросы.



Отчаянный байкер Джонни Блэйз заключает сделку с Мефистофелем, чтобы спасти близкого человека. Теперь по ночам он — Призрачный гонщик, пылающий скелет, мчащийся на адском байке. Его задача — охотиться на демонов и выполнять задания инфернального босса, но эта сила имеет высокую цену. Сможет ли Джонни обуздать огонь и вырваться из дьявольских сетей?



Фильм «Призрачный гонщик» полон рева моторов и схваток с демонами, где каждый поворот может стать смертельным. Как говорится, пристегните ремни...

