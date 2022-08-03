Призрачный гонщик (фильм, 2007) смотреть онлайн

Призрачный гонщик
О фильме

Адреналин, инфернальная эстетика и рок-н-ролл — как вам такое сочетание? В боевике «Призрачный гонщик», основанном на одноименном персонаже вселенной Marvel Comics, Николас Кейдж в одной из лучших своих ролей жмет на газ в поисках ответов на вечные вопросы.

Отчаянный байкер Джонни Блэйз заключает сделку с Мефистофелем, чтобы спасти близкого человека. Теперь по ночам он — Призрачный гонщик, пылающий скелет, мчащийся на адском байке. Его задача — охотиться на демонов и выполнять задания инфернального босса, но эта сила имеет высокую цену. Сможет ли Джонни обуздать огонь и вырваться из дьявольских сетей?

Фильм «Призрачный гонщик» полон рева моторов и схваток с демонами, где каждый поворот может стать смертельным. Как говорится, пристегните ремни...

Страна
Австралия, США
Жанр
Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрачный гонщик»