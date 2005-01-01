Привет семье! (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.92005, The Family Stone
Драмы, Комедии99 мин12+
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Сюжет
Семья Стоунов отмечает рождественские праздники. У главы семейства Келли Стоуна и его супруги Сибил пятеро детей. На этот раз их любимый сын Эверетт Стоун приводит в дом свою невесту Мередит. Девушка красивая и успешная, но все оказываются против еe союза с Эвереттом.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КДАктриса
Клэр
Дэйнс
- Актриса
Дайан
Китон
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Дермот
Малруни
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актёр
Люк
Уилсон
- ТДАктёр
Тайрон
Джордано
- БДАктёр
Брайан
Дж. Уайт
- Актриса
Элизабет
Ризер
- Продюсер
Майкл
Лондон
- ММПродюсер
Минди
Марин
- ДОПродюсер
Дженнифер
Огден
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ТКХудожник
Т.К.
Киркпатрик
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- МКХудожник
Мэтт
Каллахан
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино