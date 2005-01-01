Привет семье! (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Семья Стоунов отмечает рождественские праздники. У главы семейства Келли Стоуна и его супруги Сибил пятеро детей. На этот раз их любимый сын Эверетт Стоун приводит в дом свою невесту Мередит. Девушка красивая и успешная, но все оказываются против еe союза с Эвереттом.



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