Привет семье!
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Привет семье!

Привет семье! (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.92005, The Family Stone
Драмы, Комедии99 мин12+

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Сюжет

Семья Стоунов отмечает рождественские праздники. У главы семейства Келли Стоуна и его супруги Сибил пятеро детей. На этот раз их любимый сын Эверетт Стоун приводит в дом свою невесту Мередит. Девушка красивая и успешная, но все оказываются против еe союза с Эвереттом.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Привет семье!»

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