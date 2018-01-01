Wink
Фильмы
Пристрели их
Актёры и съёмочная группа фильма «Пристрели их»

Режиссёры

Майкл Дэвис

Michael Davis
Режиссёр

Актёры

Клайв Оуэн

Clive Owen
АктёрSmith
Пол Джаматти

Paul Giamatti
АктёрHertz
Моника Беллуччи

Monica Bellucci
АктрисаDonna Quintano
Стивен Макхэтти

Stephen McHattie
АктёрHammerson
Грег Брайк

Greg Bryk
АктёрLone Man
Дэниэл Пилон

Daniel Pilon
АктёрSenator Rutledge
Сидни Менде-Гибсон

Sidney Mende-Gibson
Актёр
Лукас Менде-Гибсон

Lucas Mende-Gibson
Актёр
Кейлин Йеллоулис

Kaylyn Yellowlees
Актриса
Рамона Прингл

Ramona Pringle
АктрисаBaby's Mother

Сценаристы

Майкл Дэвис

Michael Davis
Сценарист

Продюсеры

Рик Бенаттар

Rick Benattar
Продюсер
Сьюзен Монтфорд

Susan Montford
Продюсер
Дон Мерфи

Don Murphy
Продюсер
Кейл Бойтер

Cale Boyter
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Дальвин Щербаков

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа

Художники

Денис Кроненберг

Denise Cronenberg
Художница

Операторы

Питер Пау

Peter Pau
Оператор

Композиторы

Пол Хаслингер

Paul Haslinger
Композитор