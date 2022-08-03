Изгой, живущий воспоминаниями о собственном трагическом прошлом, спасает от верной смерти грудного младенца, оказавшись впутанным в правительственный заговор. Вместе с проституткой, ублажающей фантазии клиентов о грудном вскармливании и берущей на себя заботу о малыше, герой отсчитывает последние деньки двух коррумпированных чиновников.

