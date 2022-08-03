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Пристрели их

Пристрели их (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Shoot 'Em Up
Боевик, Триллер82 мин18+

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О фильме

Изгой, живущий воспоминаниями о собственном трагическом прошлом, спасает от верной смерти грудного младенца, оказавшись впутанным в правительственный заговор. Вместе с проституткой, ублажающей фантазии клиентов о грудном вскармливании и берущей на себя заботу о малыше, герой отсчитывает последние деньки двух коррумпированных чиновников.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пристрели их»