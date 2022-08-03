Пристрели их (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Shoot 'Em Up
Боевик, Триллер82 мин18+
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О фильме
Изгой, живущий воспоминаниями о собственном трагическом прошлом, спасает от верной смерти грудного младенца, оказавшись впутанным в правительственный заговор. Вместе с проституткой, ублажающей фантазии клиентов о грудном вскармливании и берущей на себя заботу о малыше, герой отсчитывает последние деньки двух коррумпированных чиновников.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Дэвис
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актриса
Моника
Беллуччи
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ГБАктёр
Грег
Брайк
- ДПАктёр
Дэниэл
Пилон
- СМАктёр
Сидни
Менде-Гибсон
- ЛМАктёр
Лукас
Менде-Гибсон
- КЙАктриса
Кейлин
Йеллоулис
- РПАктриса
Рамона
Прингл
- МДСценарист
Майкл
Дэвис
- РБПродюсер
Рик
Бенаттар
- Продюсер
Сьюзен
Монтфорд
- Продюсер
Дон
Мерфи
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- ППОператор
Питер
Пау
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер