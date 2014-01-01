Пристегните ремни (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Итальянская мелодрама о притяжении двух противоположностей. Елена работает в небольшом кафе на юге страны и мечтает открыть свой бизнес с другом Фабио. Свободное время она любит проводить в компании подруги Сильвии, но не в восторге от ее молодого человека Антонио, с которым у Елены не раз случались перепалки. Антонио совсем другой — громко разговаривает, нетерпим к окружающим и постоянно сквернословит. К счастью, Елене приходится терпеть его лишь изредка — по крайней мере пока он не начинает регулярно наведываться к ней в кафе без Сильвии. Через 13 лет Елена оказывается в замужем за Антонио. Как такое могло произойти — узнаете, когда будете смотреть фильм «Пристегните ремни» онлайн на русском языке в сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ФОРежиссёр
Ферзан
Озпетек
- КСАктриса
Кася
Смутняк
- ФААктёр
Франческо
Арка
- ФШАктёр
Филиппо
Шиккитано
- ККАктриса
Каролина
Крешентини
- ФШАктёр
Франческо
Шанна
- КСАктриса
Карла
Синьорис
- Актриса
Элена
София Риччи
- ПМАктриса
Паола
Миначчони
- ДМАктриса
Джулия
Микелини
- ЛРАктриса
Луиза
Раньери
- ДРСценарист
Джанни
Ромоли
- ФОСценарист
Ферзан
Озпетек
- ТКПродюсер
Тильде
Корси
- ДРПродюсер
Джанни
Ромоли
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шито�ва
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский