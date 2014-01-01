Пристегните ремни
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Пристегните ремни

Пристегните ремни (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.42014, Allacciate le cinture
Мелодрамы106 мин18+

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Сюжет

Итальянская мелодрама о притяжении двух противоположностей. Елена работает в небольшом кафе на юге страны и мечтает открыть свой бизнес с другом Фабио. Свободное время она любит проводить в компании подруги Сильвии, но не в восторге от ее молодого человека Антонио, с которым у Елены не раз случались перепалки. Антонио совсем другой — громко разговаривает, нетерпим к окружающим и постоянно сквернословит. К счастью, Елене приходится терпеть его лишь изредка — по крайней мере пока он не начинает регулярно наведываться к ней в кафе без Сильвии. Через 13 лет Елена оказывается в замужем за Антонио. Как такое могло произойти — узнаете, когда будете смотреть фильм «Пристегните ремни» онлайн на русском языке в сервисе Wink.

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пристегните ремни»

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